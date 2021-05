Incidenta infectarilor in Romania, in scadere. Doar trei judete din tara au o rata de infectare de peste un caz la mie GRAFIC

In Capitala, incidenta este de 0,84 la mie. De altfel, in majoritatea zonelor tarii rata de infectare a scazut sub 1 la mie, mai ridicata fiind in judetele Alba, Cluj si Prahova unde este depasit cu putin acest prag.Cea mai mica incidenta este inregistrata in judetul Gorj, unde rata de infectare este de 1,79 la mie.La nivel national, rata infectarilor raporftata de DSP este de 0,71.Autoritatile au raportat miercuri, 19 mai , un numar de 707 cazuri noi si 54 de decese, in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 718 pacienti.