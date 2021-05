Raport COVID19: Toate judetele se mentin in scenariul verde. Bucuresti, singurul care raporteaza peste 50 de cazuri noi

Cazurile noi in functie de judet

Toate judetele se mentin in scenariul verde, cu o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori. Cluj are cea mai ridicata incidenta, 1,07 la mia de locuitori. Cea mai mica valoare este marcata de Gorj, 0,15 la mia de locuitori.Capitala a inregistrat cele mai multe cazuri noi, 65, din totalul de 484 la nivelul intregii tari. Satu Mare este singurul judet care a inregistrat un singur caz nou de COVID-19.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 21092 23 1,122. Arad 23556 10 0,473. Arges 27180 19 0,724. Bacau 25968 6 0,285. Bihor 29068 22 0,786. Bistrita-Nasaud 11828 7 0,577. Botosani 14097 8 0,368. Brasov 43485 19 0,719. Braila 13203 3 0,5210. Buzau 12508 6 0,4511. Caras-Severin 11361 10 0,9712. Calarasi 10002 5 0,3913. Cluj 57273 25 1,0714. Constanta 42755 12 0,5315. Covasna 8490 7 0,7616. Dambovita 22410 10 0,4117. Dolj 26510 12 0,4318. Galati 27449 12 0,5319. Giurgiu 10970 7 0,4320. Gorj 9187 6 0,1521. Harghita 8221 2 0,6122. Hunedoara 22805 5 0,6423. Ialomita 10718 5 0,3324. Iasi 42210 14 0,4225. Ilfov 44924 12 0,9126. Maramures 20313 8 0,2827. Mehedinti 8285 3 0,5928. Mures 23833 24 0,6329. Neamt 18801 24 0,5930. Olt 14515 9 0,4831. Prahova 34986 36 0,9732. Satu Mare 12938 1 0,2933. Salaj 10892 2 0,6734. Sibiu 26342 15 0,8935. Suceava 24111 10 0,2736. Teleorman 13636 6 0,5337. Timis 54138 15 0,7038. Tulcea 8382 7 0,5939. Vaslui 15902 6 0,2540. Valcea 16326 7 0,5141. Vrancea 10632 7 0,4242. Mun. Bucuresti 182917 65 0,79