Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Italia, Spania, Turcia si Grecia raman in zona galbena

Lista tarilor din ZONA ROSIE / rata de incidenta:

Lista tarilor din ZONA GALBENA / rata de incidenta

Persoanele care vin din tari din "zona galbena" pot evita intrarea in carantina de 14 zile daca prezinta rezultatul negativ al unui test PCR sau daca s0au vaccinat complet.Pentru persoanele sosite din Marea Britanie, Bulgaria sau Republica Moldova nu se impun restrictii, fiind zone considerate sigure.Franta si Belgia sunt in lista rosie - toate persoanele nevaccinate intra in carantina.Seychelles 36.4Maldive 25.5Bahrain 12.7Uruguay 10.5Argentina 7.0Capul Verde 6.5Costa Rica 6.3Suedia 5.8Lituania 5.6Cipru 5.2Olanda 4.8Georgia 4.4Letonia 4.3Columbia 4.2Paraguay 4.1Nepal 4.1Brazilia 3.8Chile 3.7Croatia 3.7India 3.7Slovenia 3.6Trinidad si Tobago 3.4Franta 3.4Kuweit 3.3Puerto Rico 3.2Estonia 3.2Belgia 3.1Mongolia 3.0Africa de Sud ** 0.5Turcia 2.9Grecia 2.9Andorra 2.8Suriname 2.7Iran 2.7Luxemburg 2.6Bolivia 2.4Danemarca 2.3Peru 2.3Emiratele Arabe Unite 2.3Canada 2.3Guyana 2.2Botswana 2.2Elvetia 2.1Serbia 2.1Germania 2.1Qatar 1.9Italia 1.9Muntenegru 1.9Kazahstan 1.9Cehia 1.7Malaysia 1.7Oman 1.7Aruba 1.7Austria 1.7Belarus 1.7Slovacia 1.6Irak 1.6Ucraina 1.6Spania 1.6Statele Unite ale Americii 1.6