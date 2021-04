Capitala si doua judete au mai ramas in scenariul rosu din cauza numarului mare de infectari cu noul coronavirus

Totusi, rata de infectare la nivel national este vizibil in scadere, astfel ca joi, 22 aprilie, 11 judete au trecut in scenariul verde, cu o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori.Pe de alta parte, judetul Brasov este, incepand de astazi, in scenariul galben, dupa ce saptamani la rand a raportat un numar de cazuri noi de infectari cu SARS-CoV-2 care l-au mentinut in topul judetelor cel mai grav afectate de pandemie.Botosani, Calarasi, Dambovita, Gorj, Harghita, Maramures, Mehedinti, Satu Mare, Suceava, Vaslui si Vrancea sunt judetele unde incidenta la mia de locuitori este sub 1.5, astfel ca se afla in scenariul verde.Pana joi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.039.998 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).959.126 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.