Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala ramane in topul infectarilor. Alte 6 judete au raportat peste 100 de imbolnaviri

Lista cazurilor in functie de judet

Capitala a inregistrat 503 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, are o incidenta de 4,41 la mia de locuitori si 177.159 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 180 de cazuri noi, 2,84 incidenta la mia de locuitori si 52.709 de cazuri in total.Prahova are 131 de infectari noi, 2,19 incidenta la mia de locuitori si 33.202 infectari in total.Mures a raportat 101 cazuri noi, 2,49 incidenta la mia de locuitori si 22.717 cazuri in total.Galati a inregistrat 128 de cazuri noi, 2,27 incidenta la mia de locuitori si 26.539 de cazuri in total.Cluj are 154 de imbolnaviri noi, 4,27 incidenta la mia de locuitori si 55.260 de cazuri in total.Bihor are 141 de cazuri noi, 2,74 incidenta la mia de locuitori si 27.857 de infectari in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 20123 63 2,932. Arad 22856 69 2,973. Arges 26041 77 2,004. Bacau 25253 37 1,535. Bihor 27857 141 2,746. Bistrita-Nasaud 11352 29 2,097. Botosani 13690 19 1,248. Brasov 42267 82 2,969. Braila 12729 21 2,2510. Buzau 11999 34 1,5611. Caras-Severin 10602 66 2,2112. Calarasi 9662 16 1,4413. Cluj 55260 154 4,2714. Constanta 41653 97 2,5615. Covasna 7997 20 2,7716. Dambovita 21891 44 1,4017. Dolj 25647 84 1,6018. Galati 26539 128 2,2719. Giurgiu 10672 34 1,9620. Gorj 9032 13 0,6721. Harghita 7759 57 1,3922. Hunedoara 22085 78 2,9623. Ialomita 10415 29 1,7824. Iasi 41211 92 1,6025. Ilfov 43659 86 4,4826. Maramures 19982 27 0,7327. Mehedinti 7907 34 1,3628. Mures 22717 101 2,4929. Neamt 18003 43 1,6430. Olt 14036 35 1,5131. Prahova 33202 131 2,1932. Satu Mare 12657 22 1,3733. Salaj 10501 35 2,1034. Sibiu 25268 67 2,6935. Suceava 23654 23 0,6736. Teleorman 13060 37 2,2037. Timis 52709 180 2,8438. Tulcea 8059 14 1,8739. Vaslui 15549 34 1,0340. Valcea 15767 50 2,1641. Vrancea 10189 21 1,2842. Mun. Bucuresti 177159 503 4,41