Raport COVID: Bucurestiul raporteaza un singur caz nou. 14 judete, fara noi imbolnaviri

Cate persoane sunt internate la ATI

De asemenea, 14 judete din Romania au raportat zero cazuri. Acestea sunt Bistrita-Nasaud, Brasov, Braila, Buzau , Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Salaj, Teleorman si Valcea.In ceea ce priveste incidenta, toate judetele sunt in zona verde In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 66 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 685. Dintre acestea, 141 sunt internate la ATI.