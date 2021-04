Zonele grav afectate de COVID-19. Capitala inregistreaza cele mai multe cazuri noi. Alte 5 judete raporteaza peste 100 de infectari

Lista cazurilor in functie de judet

Capitala a inregistrat 470 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 4,15 la mia de locuitori si 177.629 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Prahova a raportat 114 cazuri noi, o rata de incidenta de 2,13 la mia de locuitori si 33.316 cazuri in total.Mures a inregistrat 102 cazuri noi, 2,42 incidenta la mia de locuitori si 22.819 infectari in total.Ilfov are 106 cazuri noi, 4,13 incidenta la mia de locuitori si 43.765 de cazuri in total.Cluj a inregistrat 147 de cazuri noi, 4,04 incidenta la mia de locuitori si 55.407 cazuri in total.Brasov a raportat 105 cazuri noi, 2,84 incidenta la mia de locuitori si 42.372 cazuri in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 20178 55 2,812. Arad 22927 71 2,823. Arges 26086 45 1,934. Bacau 25334 81 1,495. Bihor 27931 74 2,736. Bistrita-Nasaud 11385 33 2,007. Botosani 13709 19 1,178. Brasov 42372 105 2,849. Braila 12763 34 2,2110. Buzau 12033 34 1,4911. Caras-Severin 10657 55 2,1412. Calarasi 9685 23 1,3513. Cluj 55407 147 4,0414. Constanta 41740 87 2,4315. Covasna 8059 62 2,8416. Dambovita 21923 32 1,3217. Dolj 25710 63 1,5318. Galati 26588 49 2,1419. Giurgiu 10690 18 1,8320. Gorj 9043 11 0,6421. Harghita 7789 30 1,4422. Hunedoara 22121 36 2,7523. Ialomita 10444 29 1,6924. Iasi 41304 93 1,5525. Ilfov 43765 106 4,1326. Maramures 20004 22 0,7127. Mehedinti 7926 19 1,2628. Mures 22819 102 2,4229. Neamt 18056 53 1,6030. Olt 14066 30 1,4731. Prahova 33316 114 2,1332. Satu Mare 12681 24 1,3633. Salaj 10535 34 2,0134. Sibiu 25335 67 2,5935. Suceava 23679 25 0,6236. Teleorman 13106 46 2,1037. Timis 52801 92 2,7238. Tulcea 8078 19 1,7239. Vaslui 15569 20 0,9440. Valcea 15815 48 2,0941. Vrancea 10214 25 1,2842. Mun. Bucuresti 177629 470 4,15