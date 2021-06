Noua judete nu au inregistrat niciun caz nou de imbolnavire cu COVID-19. Incidenta, scazuta in toata tara

Care sunt judetele fara niciun caz

Concret, 65 de cazuri au fost depisate in Romania de ieri pana azi, numarul total de cazuri confirmate pe teritoriul tarii noastre de la debutul pandemiei fiind de 1.080.522.In ceea ce priveste judetele care nu au raportat niciun caz acestea sunt Braila, Buzau , Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Galati , Mehedinti si Sibiu.Referitor la incidenta, raportul autoritatilor arata ca exceptand judetul Prahova, unde sunt 0,12 cazuri la mia de locuitori, restul judetelor au o incidenta sub 0,10 cazuri la mia de locuitori, situatie regasita si la nivelul Capitalei, unde au fost depistati 11 bolnavi de COVID-19 in ultimele 24 de ore.