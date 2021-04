Coronavirus Romania. Numarul infectarilor noi, in scadere. Putin peste 1.200 de cazuri depistate in ultimele 24 de ore

Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.047.520 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 975.703 pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.256 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana astazi, 27.511 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 25.04.2021 (10:00) - 26.04.2021 (10:00) au fost raportate 117 decese (71 barbati si 46 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Galati, Gorj, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 20-29 ani, 2 decese la categoria de varsta 30-39 ani, 6 decese la categoria de varsta 40-49 ani, 9 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 23 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 39 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 36 decese la categoria de varsta peste 80 ani.108 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru 9 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.443. Dintre acestea, 1.354 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.269.119 teste RT-PCR si 853.355 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.599 de teste RT-PCR (3.973 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 2.626 la cerere) si 5.115 teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 38.062 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.333 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 41.851 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 99 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.480 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 25 aprilie, 6.643 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.438.665 de lei.Reamintim cetatenilor ca Ministerul Afacerilor Interne a operationalizat, incepand cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate incalcari ale normelor de protectie sanitara.Apelurile sunt preluate de un dispecerat, in sistem integrat, si repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 23.511 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS - CoV - 2 (coronavirus): 2.542 in Italia, 16.773 in Spania, 195 in Marea Britanie, 127 in Franta, 3.124 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 5 in SUA, 8 in Suedia, 137 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 48 in Elvetia, 4 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 7 in Bulgaria, 13 in Cipru, 2 in India, 5 in Ucraina, 8 in Emiratele Arabe Unite, 14 in Republica Moldova, 3 in Muntenegru, 218 in Irlanda, 4 in Singapore, 3 in Tunisia, 8 in Republica Coreea, 2 in Bosnia si Hertegovina, 2 in Serbia si cate unul in Argentina, Luxemburg, Malta , Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federatia Rusa, Croatia si Finlanda. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 189 de cetateni romani aflati in strainatate, 34 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elvetia, 2 in Austria, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo, unul in Grecia si unul in Iran, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu infectie cu noul coronavirus, 798 au fost declarati vindecati: 677 in Germania, 90 in Grecia, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg, unul in Tunisia si unul in Argentina.