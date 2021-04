Incidenta cazurilor de COVID-19. Capitala si alte doua judete se mentin in scenariul rosu. Valorile, in scadere

Municipiul Bucuresti are o rata de incidenta de 3,12 la mia de locuitori, 308 cazuri noi , inregistrate in ultimele 24 de ore, si 179.235 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj are o incidenta de 3,01 la mia de locuitori, 134 de infectari noi si 55.924 de cazuri in total.Ilfov are o incidenta de 3,01 la mia de locuitori, 88 de cazuri noi si 44.110 de imbolnaviri in total.