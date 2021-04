Sechelele severe cu care se confrunta pacientii COVID chiar si la luni dupa infectie. "Cele mai intalnite sunt cele pulmonare, mai ales la cei cu forme severe"

Cu ce sechele raman pacientii dupa COVID-19

Cele mai recente date despre pandemia de coronavirus arata ca pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19), iar dintre acestea, 983.040 au fost declarati vindecati.Dr. Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals din Bucuresti spune ca trebuie sa facem diferenta intre o simptomatologie persistenta o perioada de timp si sechelele efective."Sunt, intr-adevar, sunt pacienti care raman cu tuse doua-trei luni. Sunt pacienti care au o astenie fizica, oboseala, care poate sa ramana pana la trei luni.Insa, trebuie sa facem diferentiere intre acestea si sechelele efective, adica cele care se refera la leziuni. Si putem avea sechele pulmonare, neurologice, cardiace, chiar si in sfera psihica.Aceste lucruri se pot intampla chiar si in cazul formelor usoare si medii dar mai ales in cazul formelor severe si critice, unde de obicei aceste sechele se rezolva partial si, de obicei, intr-un timp lung", a precizat Dr. Marinescu.Medicul spune ca nu putem vorbi de sechele noi in cazul COVID-19 ci identifcarea lor s-a facut in timp."Este clar ca aceste sechele au fost documentate de-a lungul pandemiei si acum stim mult mai mult despre SARS-CoV-2 fata de ce stiam la inceputul pandemiei.Cele mai intalnite sechele sunt cele pulmonare, mai ales la pacientii cu forme severe si la cei cu forme critice dupa ce trec de infectia acuta raman cu insuficienta respiratorie cronica si au nevoie de oxigen in continuare, sunt monitorizati de medicul pneumolog", a precizat medicul.Specialistii spun ca, in functie de gravitatea bolii, unii pacienti pot sa ramana fara gust sau miros pentru o perioada mai indelungata, rinoree, dureri de cap, insomnii, tulburari de memorie, anxietate, chiar depresie.Studiile realizate pana in prezent, la nivel global, arata ca pacientii care au dezvoltat forme severe de COVID-19, cei care au dezvoltat complicatii multiple si au avut nevoie de asistenta in unitatile de terapie intensiva pentru perioade mai indelungate, precum si cei care au fost ventilati mecanic prezinta un grad de risc mai mare pentru dezvoltarea de sechele sau simptome persistente dupa boala.COVID-19 afecteaza persoanele in moduri diferite. Majoritatea persoanelor infectate vor dezvolta o forma usoara sau moderata a bolii si se vor recupera fara spitalizare, mai arata studiile medicale.