Prima zi in care toate judetele au o incidenta de sub 0.5 la mia de locuitori. In afara de Bucuresti, niciun judet cu mai mult de 10 cazuri noi

Zonele cu cele mai multe cazuri de COVID-19

O noutate fata de zilele anterioare este ca niciun judet nu a depasit incidenta de 0.5 la mia de locuitori, cea mai mare regasindu-se in judetul Alba - 0.48.Cea mai mica incidenta se regaseste in judetul Gorj - 0.08 la mia de locuitori.Braila, Galati, Olt, Tulcea si Valcea au raportat zero cazuri noi. Inafara de Bucuresti, acolo unde au fost 16 cazuri, niciun alt judet nu a depasit 10 persoane noi infectate.Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.338 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.041.256 de pacienti au fost declarati vindecati.