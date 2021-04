Ce stim pana acum despre varianta indiana a coronavirusului. Infectia matura Asia de Sud

Ce este varianta indiana

Cat de eficiente sunt vaccinurile pentru aceasta varianta

Varianta indiana, descoperita si in Romania

Oamenii de stiinta studiaza ceea ce a dus la o crestere neasteptata si, in special, daca este de vina o varianta a noului coronavirus detectat pentru prima data in India. Varianta, denumita B.1.617, a fost raportata in aproximativ 17 tari, ridicand ingrijorare la nivel mondial, transmite Reuters Specialistii spun ca varianta B.1.617 contine doua mutatii cheie ale "tepilor" virusului care se ataseaza la celulele umane, a declarat virologul indian senior Shahid Jameel.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis ca descendenta predominanta a B.1.617 a fost identificata pentru prima data in India in decembrie anul trecut, desi o versiune anterioara a fost observata in octombrie 2020.OMS a descris-o ca pe o "varianta de interes", sugerand ca ar putea avea mutatii care ar face virusul mai transmisibil, ar provoca boli mai severe sau ar sustrage imunitatea vaccinului. Alte tulpini cu riscuri cunoscute, precum cele detectate pentru prima data in Regatul Unit, Brazilia si Africa de Sud, au fost clasificate ca "variante de ingrijorare", un nivel mai mare de amenintare.De asemenea, OMS spune ca este nevoie urgenta de mai multe studii in acest sens.Imaginea este complicata, deoarece varianta extrem de transmisibila B.117 detectata pentru prima data in Marea Britanie se afla in spatele varfurilor in unele parti ale Indiei.In New Delhi, cazurile cu varianta din Marea Britanie aproape s-au dublat in a doua jumatate a lunii martie, potrivit Sujeet Kumar Singh, directorul Centrului National pentru Controlul Bolilor.Varianta indiana este insa prezenta pe scara larga in Maharashtra, statul cel mai afectat al tarii, a spus Singh.Amploarea infectiilor din India intr-o perioada scurta de timp sugereaza ca o "varianta de evadare" ar putea coplesi orice imunitate anterioara impotriva infectiilor naturale in aceste populatii.Carlo Federico Perno, seful diagnosticelor de microbiologie si imunologie de la Spitalul Bambino Gesu din Roma, a declarat ca varianta indiana nu poate fi singura motivul cresterii uriase a Indiei, indicand in schimb intalnirile sociale mari.Prim-ministrul Narendra Modi a fost criticat pentru ca a permis mitinguri politice masive si festivaluri religioase, care au fost evenimente foarte raspandite in ultimele saptamani.O veste buna este ca vaccinurile pot proteja impotriva acestor mutatii. Consilierul medical principal al Casei Albe, Anthony Fauci, a declarat la inceputul acestei saptamani ca dovezile preliminare din studiile de laborator sugereaza ca Covaxin, un vaccin dezvoltat in India, pare capabil sa neutralizeze varianta.Public Health England a transmis ca lucreaza cu parteneri internationali, dar ca in prezent nu exista dovezi ca varianta indiana si doua variante inrudite provoaca boli mai severe sau fac ca vaccinurile desfasurate in prezent sa fie mai putin eficiente.O persoana in varsta de 26 de ani este primul roman infectat cu tulpina indiana de coronavirus. Acesta a avut o forma usoara a bolii.Institutul National de Sanatate Publica a informat asupra faptului ca un laborator de analize din orasul Sf. Gheorghe a identificat o varianta "indiana", B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna.La data recoltarii, 26.04.2021, cazul era simptomatic (tuse), cu forma clinica usoara. Persoana s-a prezentat la laborator pentru recoltare la cerere.