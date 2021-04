Bucurestiul a scazut sub pragul scenariului rosu. Incidenta este de 2,98 la mie. Media nationala este de 1,82 GRAFIC

DSP Bucuresti a raportat vineri o incidenta de 2,98 la mie, iar prefectul Alin Stoica a spus ca duminica vor discuta daca de luni se vor redeschide restaurantele Capitala ramane insa cu cea mai mare rata de infectare. Insa Bucurestiul si 17 judete sunt in scenariul galben, restul judetelor fiind in scenariul verde.Cea mai mica rata de infectare este in Suceava, cu 0,42 la mie.Vineri, raportul privind pandemia de coronavirus arata un numar de 1.636 de cazuri noi, inregistrate in ultimele 24 de ore. 138 de romani au murit din cauza COVID-19, iar la ATI sunt internati 1.284 de pacienti.