Rusia a anuntat un record de infectari cu noul coronavirus zilnice din ianuarie

Autoritatile au recenzat deja saptamana aceasta recorduri de decese din cauza coronavirusului timp de cinci zile consecutiv, cu 697 decese anuntate sambata. Bilantul victimelor pentru ultimele 24 de ore este de 663.Moscova, principalul focar al epidemiei, a anuntat 111 morti la 7.624 de noi cazuri in ultimele 24 de ore.Epidemia de coronavirus a reizbucnit de la mijlocul lui iunie in Rusia pe fondul campaniei de vaccinare lente. Lansata in decembrie, ea nu a convins decat 23,6 din cel 146 de milioane de rusi, adica 16% din populatie.De altfel, Jazahstanul vecin a anuntat duminica un bilant de 3.003 noi cazuri in 24 de ore, un record pentru aceasta tara din Asia Centrala.In mai multe regiuni din Rusia, intre care Moscova, autoritatile au luat masuri pentru a determina populatia sa se vaccineze, cu introducerea unui permis de sanatate pentru a merge la restaurant in capitala.Moscova a lansat de asemenea joi o campanie de revaccinare pentru cei care au primit primele doze acum sase luni. Li se propune a treia injectie pentru a-si intari imunitatea in fata noilor variante.Potrivit statisticilor oficiale, au fost inregistrate la nivel national mai mult de 5,6 milioane de infectari si 137.925 de decese.