Prima zi din 2021 fara COVID-19 in Timis. Nu a fost raportat niciun deces, niciun caz nou si nu mai este niciun pacient la ATI

Rata de infectare in Timis si Timisoara

La nivel national sunt 33 de cazuri noi si trei decese. Rata creste cu putin la Timisoara si in judet, transmite Tion.ro Sambata, 3 iulie, in spitalele din Timis se aflau trei pacienti la ATI din cauza Covid-19. Duminica, sectiile ATI sunt fara bolnavi de Covid. 33 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania . Trei decese au fost raportate de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP), dintre care unul este mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatatii.In Timis nu este niciun caz nou raportat, la aproape 750 de testari.Duminica dimineata erau 31 de persoane internate confirmate Covid-19 in spitalele din judet.Potrivit autoritatilor din Timis, rata de infectare la nivel de judet a crescut cu 0,01 in judet si la Timisoara fata de sambata. La Timisoara, rata ajunge la 0,06, iar in judet la 0,04. Toate cele 99 de localitati din Timis au rata sub pragul de 1,5 la o mie locuitori.