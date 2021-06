Cati romani au murit in 2020 si din ce cauze. Unii pacienti au ajuns in spital cu probele cronice si au decedat de COVID-19. Cum primim al patrulea val

Mama Emiliei Sercan, infectata cu SARS-COV-2 intr-un spital non-COVID

De ce ajung pacienti pacientii pentru o boala cronica si decedeaza de COVID

Ce se intampla cu al patrulea val

Din cauza bolilor aparatului respirator, in anul 2019 au fost inregistrate 16.176 de decese, Insa in 2020, numarul acestora a fost aproape dubu, de 30.373 incuzand si decesele din cauza COVID-19, se arata in rapoartele INSP obtinute de Hotnews.ro In raport se mai arata ca cele mai multe decese au fost insa inregistrate din cauza bolilor aparatului cardiovascular: 143.109, in 2020, fata de 132.536 in 2019. In total, 237.288 de pacienti au decedat in primele 11 luni ale anul 2019, fata de 260595 in 2020.Medicii spun ca numarul deceselor non-Covid sunt foarte multe deoarece pacientii ajung la spital cand boala este deja agravata, iar tratamentul nu mai da rezultate. Unii dintre ei intarzie intentionat accesarea serviciilor medicale de teama COVID-19 care le-ar putea agrava starea de sanatate. Altii renunta pentru ca ii sperie drumul greoi pana in cabinetul unui specialist din cauza birocratiei si a timpului lung de asteptare.In luna decembrie 2020, Emilia Sercan spunea ca mama sa s-a infectat cu COVID-19 in spitalul din Vatra Dornei, judetul Suceava, o unitate medicala non-COVID. Jurnalista a povestit ca a aflat cauza decesului mamei sale abia in dimineata zilei in care era programata inmormantarea. "Nu pot povesti aici socul, revolta, confuzia care ne-a cuprins, dar nici despre modul in care a trebuit tinuta slujba de inmormantare ", afirma aceasta.Iar acesta este doar unul dintre cazurile cunoscute opiniie publice, insa, cel mai probabil, sunt multe astfel de tragedii ale famillilor cu pacienti non-covid.Intrebat de Ziare.com de ce s-a ajuns in astfel de situatii, fostul munistru al Sanatatii, Vlad Voiculescu a precizat ca, cel mai probabil in astfel de cazuri este vorba, "la fel cum s-a intamplat de multi ani incoace, de reguli de igiena care trebuie respectate in spital si, da, produsele neconforme sunt parte din problema.Este vorba despre igiena mainilor personalului medical dar si alte probleme semnalate de specialisti, de-a lungul timpului.Ar trebui sa fie creeate trasee separate, insa, evident ca este vorba despre vulnerabilitati. Acestea (traseele) pot fi nerespectate fie de catre pacienti, fie de catre personalul medical, iar atunci se poate intampla. Daca cineva isi scoate masca la un moment dat, de exemplu. Acolo spatiul nu este aerisit corespunzator".Vlad Voiculescu a mai spus, referindu-se la sistemul sanitar din Romania , ca "mai sunt foarte multe lucruri, mii de lucuri, de facut".Referitor la valul al patrulea, Voiculescu spune ca: Sper sa nu existe un val 4, insa nu putem exclude varianta aceasta. Daca vom avea o varianta a coronavirusului cu transmitere mai mare, nu stim ce ne rezerva viitorul. Vaccinarea poate sa ajute. Referitor la reforma sistemului sanitar, trebuie oprita hotia si politizarea".Si medicul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, a precizat, referitor la urmatorul val de infectari, in contextul noilor variante ale coronavirusului, mult mai infectioase fata de cele prezente, ca transmiterea in acest caz se va face intre persoanele nevaccinate.Dr. Geanta a spus ca ne putem astepta undeva in luna octombrie la o crestere a numarului de imbolnaviri, insa ar putea fi evitat daca se iau in considerare unele emasuri."Din punctul meu de vedere, purtarea mastii la interior ar trebui pastrata in aceasta vara. Tocmai pentru ca, odata scoasa, masura va fi foarte greu de reintrodus si, dupa cate stim, aceasta este una care protejeaza.Aici vorbim mai ales despre transmiterea intre persoanele care nu sunt vaccinate sau nu au trecut prin boala.Trebuie sa folosim aceasta perioada pentru a intelege mai bine virusul. Un program extins de secventiere ar trebui sa se faca rapid. Acesta ar fi trebuit sa inceapa din lunile februarie-martie, insa nici acum nu este prea tarziu. Astfel, daca vom intra in valul patru ar trebui sa stim din momentul zero in sarcina carei variante vom pune aceste infectari", a precizat Marius Geanta.Medicul a mai aratat ca, un val mai mare este putin probabil sa apara in aceasta toamna, "ne putem gandi mai degraba spre iarna, insa sunt multi factori de care sa tinem cont".Pana in prezent, omenirea a trecut prin trei valuri ale pandemiei de coronavirus . Al doilea a fost mai devastator fata de primul, iar la noi in tara, in luna noiembrie erau raporttate chiar si 10.000 de infectii zilnic.