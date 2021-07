Prahova secondeaza Bucurestiul in topul incidentei cazurilor noi de COVID-19. 18 de judete fara nicio imbolnavire pe 7 iulie 2021

Situatia infectarilor pentru Capitala si fiecare judete in parte

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Capitala. In ultimele 24 de ore fiin inregistrate 17 infectari cu SARS-COV-2. Urmeaza Prahova, cu 7 cazuri, la 24 de ore si Timis cu 5 cazuri noi.De altfel, in Prahova este si cea mai mare rata de infectare, de 0,1 la mia de locuitori, conform datelor transmise de Directia de Sanatate Publica.1. Alba 21275 0 0,022. Arad 23680 2 0,033. Arges 27469 3 0,054. Bacau 26088 0 0,045. Bihor 29286 0 0,016. Bistrita-Nasaud 11881 2 0,027. Botosani 14190 0 0,028. Brasov 43687 0 0,029. Braila 13299 1 0,0110. Buzau 12585 3 011. Caras-Severin 11490 0 0,0212. Calarasi 10061 1 013. Cluj 57614 2 0,0414. Constanta 42959 -1** 0,0115. Covasna 8557 0 016. Dambovita 22505 1 0,0117. Dolj 26696 0 0,0618. Galati 27663 1 0,0319. Giurgiu 11029 0 0,0420. Gorj 9215 1 0,0121. Harghita 8287 0 0,0122. Hunedoara 22872 2 023. Ialomita 10793 0 0,0124. Iasi 42433 3 0,0325. Ilfov 45139 3 0,0726. Maramures 20416 2 0,0327. Mehedinti 8339 0 0,0128. Mures 23982 0 0,0329. Neamt 18986 0 0,0430. Olt 14627 0 0,0331. Prahova 35462 7 0,1032. Satu Mare 13009 4 0,0433. Salaj 10950 1 0,0234. Sibiu 26513 2 0,0335. Suceava 24224 0 0,0236. Teleorman 13720 2 0,0137. Timis 54367 5 0,0438. Tulcea 8440 2 0,0139. Vaslui 15994 1 0,0140. Valcea 16447 0 0,0341. Vrancea 10693 0 0,0142. Mun. Bucuresti 183739 17 0,0343. Cazuri noi nealocate pe judete429* -7TOTAL 1.081.090 60Conform rapoartelor autoritatilor, in ultimele 24 de ore au fost raportate 60 de cazuri noi de infectari si doua decese. La ATI mai sunt 56 pacienti internati.