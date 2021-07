O fata de 16 ani din Israel si-a dat mama in judecata si a castigat. Acum se poate vaccina anti-COVID

Adolescenta a depus o plangere in justitie impotriva mamei ei in martie, pentru ca voia sa fie vaccinata ca tatal ei si ca alte rude.Mama ei a respins totusi dorinta fetei de a se vaccina, intrucat ea considera ca vaccinarea este un "experiment de masa" si se temea ca ar putea exista efecte adverse pe termen lung pentru fiica ei.Joi, un tribunal districtual din Haifa a confirmat verdictul unei instante inferioare care decisese in favoarea adolescentei, a declarat un purtator de cuvant al tribunalului.Instanta a facut trimitere la recomandarile Ministerului Sanatatii ca toti israelienii sa fie vaccinati de la varsta de 12 ani.Pe langa faptul ca va trebui sa-i permita fiicei sale sa se vaccineze, mama trebuie sa plateasca acum si cheltuielile de judecata, care reprezinta echivalentul a circa 1.540 de dolari.Numarul infectiilor cu coronavirus in Israel a crescut recent in mod semnificativ.Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 518 de cazuri noi. Numarul persoanelor grav bolnave a crescut la 46 si doua au murit, primele decese de Covid-19 din aceasta luna.Cele mai multe cazuri noi sunt legate de varianta Delta a coronavirusului.Premierul israelian Naftali Bennett a facut apel la tineri sa se vaccineze impotriva Covid-19.Aproape 5,7 din cei 9,3 de milioane de rezidenti din Israel, respectiv peste 61%, au fost inoculati cu prima doza de vaccin, iar circa 5,2 milioane de persoane au fost vaccinate si cu o a doua doza (circa 56%).