Incidenta cazurilor noi de COVID-19 se apropie de zero in toate judetele Romaniei

Concret, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 30 de cazuri noi de infectii cu SARS - CoV -2.Potrivit datelor din raport, in afara de Prahova, niciun alt judet nu are o incidenta mai mare de 0,10 cazuri la mia de locuitori.De altfel, judetele Buzau , Calarasi, Covasna, Hunedoara si Vrancea au incidenta 0 si doar 12 judete au raportat persoane nou-infectate in ultimele 24 de ore.In ultimele 24 de ore au fost raportate 30 de cazuri noi de infectari si 3 decese. La ATI mai sunt 57 de pacienti internati.Pana astazi, 8 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati.Pana astazi, 34.168 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.