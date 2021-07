Ce categorie de varsta este afectata majoritar de varianta Delta. "Un tanar infectat are sanse mai mari sa infecteze alti tineri"

Masura luata de Israel

Tendinta mondiala - o boala a celor nevaccinati

Explozie de infectari cu COVID la tineri, in Olanda, la o saptamana de la ridicarea restrictiilor

Probleme si in Spania

Specialistul in politici de sanatate publica, profesorul Razvan Chereches, atrage atentia asupra acestei situatii. El precizeaza ca numarul mare de infectari la persoanele tinere este urmarea infectiozitatii mai mari a variantei Delta dar si a faptului ca tinerii sunt mult mai activi social si astfel pot transmite mai usor virusul.La 21 iunie, Ministerul Sanatatii din Israel a recomandat ca toate persoanele cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani sa fie vaccinate impotriva COVID-19.Decizia a venit ca raspuns la o tendinta pe care o intampina multe tari cu rate ridicate de vaccinare: o proportie din ce in ce mai mare de noi infectii se afla in grupe de varsta mai tinere.Campania rapida de vaccinare a Israelului - care a ajuns acum la peste 85% din populatia adulta - a a avut ca rezultat scaderea cu aproximativ o duzina pe zi la inceputul lunii iunie. Dar mai tarziu in acea luna, cazurile au inceput sa creasca la peste 100 pe zi, dintre care multi aveau sub 16 ani, ceea ce a determinat guvernul sa deschida posibilitati de vaccinare pentru toti adolescentii, scrie Nature.comhttps://www.nature.com/articles/d41586-021-01862-7?fbclid=IwAR36uqVed4pfTSTRUkuJ3PUtkGD2OCMBYWXAP2BJZbw6xyz-Ag8TsdQdzg8.Profilul mai tanar al cazurilor nu este surprinzator, spune Ran Balicer, epidemiolog la cel mai mare furnizor de servicii medicale din Israel, Clalit Health Services, din Tel Aviv. Dar subliniaza posibilitatea ca valurile ulterioare de raspandire a comunitatii sa fie conduse de grupe de varsta mai tinere, in special in prezenta unor variante noi, mai transmisibile.Specialistii spun ca este o tendinta care nu se limiteaza la Israel. In Statele Unite si Regatul Unit, COVID-19 a devenit "o boala a celor nevaccinati, care sunt predominant tineri", a precizat Joshua Goldstein, profesor la Universitatea Berkeley din California.Aceasta schimbare are loc in multe tari care au vaccinat mai intai persoanele in varsta si ajung acum la niveluri ridicate de vaccinare in populatia adulta, spun cercetatorii."Pe masura ce povara cazurilor se indreapta spre persoanele mai tinere, argumentele pentru vaccinarea adolescentilor vor deveni putin mai convingatoare", este de acord Nick Bundle, un epidemiolog la Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor din Stockholm. Cu toate acestea, riscul general al bolilor severe la copii ramane redus, iar in multe tari care au observat cresterea proportiei de cazuri la grupele de varsta mai mici, numarul total de cazuri a scazut, subliniaza el.Autoritatile trebuie sa ia in considerare si contextul global, spun cercetatorii. "Chiar mai bine oferim vaccinul copiilor din tarile bogate decat persoanelor in varsta [din tarile mai putin bogate] unde ar putea avea un impact mult mai mare asupra vietii oamenilor? spune Jennie Lavine, care studiaza dinamica bolilor infectioase la Universitatea Emory din Atlanta, Georgia. "Mi se pare greu sa-mi imaginez un argument foarte bun pentru asta."La doar o saptamana de la ridicarea restrictiilor in Olanda numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut cu 66% . Dupa ce au petrecut intr-o discoteca, cel putin 180 de tineri au fost testati pozitiv.Olanda inregistreaza zilnic peste 1.500 de noi cazuri de COVID-19, cu 566 mai multe decat media saptamanii trecute, desi spitalizarile sunt in scadere, probabil ca efect al vaccinarii.Spania a luat decizia de a reimpune restrictii , in regiunea Catalonia, dupa ce numarul de cazuri de coronavirus a crescut exponential. Cazurile nou aparute au fost depistate in randul tinerilor.Discotecile si alte locuri de divertisment nocturne in spatii inchise se vor inchide de la sfarsitul acestei saptamani si va fi necesara prezentarea unui test antigen sau PCR negativ, sau a unui certificat de vaccinare, pentru participarea la evenimente in aer liber cu peste 500 de persoane.Conform specialistilor, COVID-19 ar putea deveni in continuare o boala a tinerilor, insa nu se poate spune, in acest moment cat de grava este aceasta problema.