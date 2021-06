Care este cauza numarului mare de decese COVID, zilnic, raportat la numarul mic de infectari. "Sunt persoane care stau in ATI cu saptamanile"

21 de decese la 202 de cazuri noi

Ce loc ocupa Romania in lume la numarul de decese

Doctorul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, a explicat ca aceste decese raportate fix pe intervalul de 24 de ore sunt din cuza infectiilor grave inregistrate in urma cu o luna sau chiar mai mult."Decesele vin dupa cateva saptamani de manifestare a bolii, nu dupa cateva zile. Aceste decese corespund unor infectari care au avut loc cu o luna in urma sau poate chiar mai mult. Sunt persoane care stau in ATI cu saptamanile. In concluzie, decesele raportate pentru ultimele 24 de ore pot fi din coada valului trei", a precizat medicul Marius Geanta pentru Ziare.com.Si doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals din Capitala spune ca decesele sunt urmare a unor cazuri grave de boala."Cu toate ca avem un numar mic de infectari cu SARS-COV-2, daca ne uitam la internarile din spital, acestea sunt in general cazuri de pacienti cu forme severe care sunt imprevizibile si pot oricand sa devina critice in Terapie Intensiva si sa ajunga la deces Daca ne uitam acum la ce se intampla in Institutul Matei Bals, avem un numar mic de pacienti internati, insa sunt cu forme severe. Sunt pacienti cu necesar de oxigen chiar mare", a precizat medicul.Cel mai recent raport al Grupului de Comunicare Strategica a rata 202 cazuri noi la 24 de ore , inregistrate la nivel national. De asemenea, in aceeasi perioada de timp, au fost raportate 21 de decese din cauza COVID-19. In acelasi timp, in unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.526. Dintre acestea, 295 sunt internate la ATI."Pana astazi, 31.155 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 07.06.2021 (10:00) - 08.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 277 de decese (146 barbati si 131 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bihor, Braila, Buzau, Cluj, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.256 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Astfel, 2 decese s-au produs in iunie 2020, 3 in august 2020, 1 in septembrie 2020, 24 in octombrie 2020, 68 in noiembrie 2020, 38 in decembrie 2020, 33 in ianuarie 2021, 28 in februarie 2021, 39 in martie 2021 si 20 in aprilie 2021, in judetele Arad, Arges, Bihor, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre cele 277 de decese, 3 au fost inregistrate la categoria de varsta 30-39 de ani, 3 la categoria 40-49 de ani, 25 la categoria 50-59 de ani, 65 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 80 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 101 decese la categoria de varsta peste 80 ani.260 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 3 pacienti nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 14 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent", se arata in raportul autoritatilor.Conform datelor centralizate pe platforma woldometers.info , Romania se afla pe locul 203 la numarul total de decese, stand mai bine ca Ungaria (locul 200), Bulgaria (locul 194) sau Grecia (locul 183), insa sta mai rau fata de Turcia (locul 204),Ucraina (locul 205) sau Polonia (locul 208). In Europa, suntem pe locul 9.Raportat la cazurile zilnice de decese, tara noastra se afla pe locul 55 in lume si pe locul 15 in Europa.De la inceputul pandemiei pana in prezent, conform statisticilor oficiale, in Romania au fost confirmate 1.079.154 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 1.043.371 de pacienti au fost declarati vindecati.