Cum se explica avalansa de decese COVID neraportate inca de anul trecut. "Diferentele sunt de peste 7.000 de cazuri suplimentare"

Conform celui mai recent raport al autoritatilor aflam ca din cele 277 decese transmise de Institutul National de Sanatate Publica, 256 sunt anterioare, rezultand ca in intervalul de 24 de ore au fost de fapt inregistrate 21 de decese."Sunt raportate 256 de decese anterioare intervalului de referinta: doua produse in iunie 2020, trei in august 2020, unul in septembrie 2020, 24 in octombrie 2020, 68 in noiembrie 2020, 38 in decembrie 2020, 33 in ianuarie 2021, 28 in februarie 2021, 39 in martie 2021 si 20 in aprilie 2021, in judetele Arad, Arges, Bihor, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti", au transmis reprezentantii Grupului de Comunicare Strategica.Din 28 mai pana in prezent au fost raportate, in total, un numar de 724 de decese de COVID-19 din lotul celor netransmise la momentul inregistrarii lor.Totul a inceput cand fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu a iesit public, dupa demiterea sa, spunand ca, de fapt sunt mai multe decese de COVID-19 fata de numarul raportat oficial si ca sunt diferente mari intre platformele de raportare Corona forms si Alerte.ms.ro."Domnul Citu a facut o comisie atunci cand a preluat interimatul la Ministerul Sanatatii. Comisia este compusa din oamenii care erau inainte. Practic, aceasta comisie se verifica daca si-a facut treaba.Comisia respectiva a scos un raport care vede, intre altele, si tabelul pe care-l vazusem eu si anume ca diferenta dintre cele doua platforme de raportare este de peste 7.000 de decese suplimentare", a precizat marti, 8 iunie, Vlad Voiculescu pentru Ziare.com.Fostul ministru a mai spus ca diferenta este de fapt mai mare.De fapt si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recunoaste ca numarul deceselor este mult mai mare. Pe 21 mai, OMS a anuntat ca cel putin 3 milioane de oameni au murit in 2020, la nivel global, din cauza Covid-19, aproape de doua ori mai mult decat cifra oficiala de 1,8 milioane raportata de tari la organizatie."Ultimele cifre raportate la OMS depasesc 3,3 milioane de decese, iar bazat pe estimarile pentru 2020, cel mai probabil ne confruntam cu o subestimare a numarul real de decese in exces cauzate direct si indirect de Covid-19", se arata in raportul OMS, citat de Digi 24 Referitor la acest aspect, Voiculescu a spus ca "este o situatie diferita", fiind vorba despre "oameni care au decedat acasa, care nu au ajuns sa fie testati"."La noi este vorba despre cu totul altceva. Este vorba despre oameni care au fost testati in spitalele de COVID. Si totusi, cei care au fost inregistrati in aceste spitale nu au fost inregistrati si in statisticile oficiale", a explicat fostul ministru al Sanatatii.Cum s-a ajuns la aceasta situatie? Fostul ministru a aratat ca aceasta este urmare a "metodologiei proaste, pe de o parte, apoi nerespectarea metodologiei si nesupravegherea de catre Institutul de Sanatate Publica".Pe 14 mai, Ministerul Sanatatii a publicat raportul integral privind raportarea deceselor Covid-19 in Romania , raport ce arata o diferenta de 7.000 de morti intre cele doua platforme de raportare existente.Raportul atrage atentia ca sistemul dublei raportari, prin cele doua platforme - CoronaForms si Alerte.ms.ro - care functioneaza pe metodologii diferite, genereaza "confuzii, implica eforturi aditionale" de validare a datelor si "consum de resurse"."Pentru aceeasi perioada, in sistemul de supraveghere (CoronaForms) s-au inregistrat 16.120 de decese (in anul calendaristic 2020), iar in Alerte.ms.ro. s-au inregistrat 18.948 de decese", se arata in raport."Un export din cele doua baze de date a relevat, insa, ca pana la data de 31 martie 2021 s-au inregistrat 31.132 de decese in Alerte.ms.ro si respectiv 23.931 de decese in CoronaForms. Se constata ca diferentele devin tot mai evidente incepand cu luna octombrie 2020, ceea ce poate fi asociat modificarilor succesive solicitate in platforma Alerte.ms.ro in sensul cresterii complexitatii sau nivelului de detaliu pentru solicitarile de raportare. Acest fapt s-a suprapus presiunii generate de agravarea situatiei epidemiologice", precizeaza raportul.De altfel, analiza Ministerului Sanatatii a identificat si un lot de 13 spitale cu abateri mari in luna martie 2021 fata de mediile lunare din cele doua perioade. S-au solicitat clarificari privind raportarile deceselor atat la spitalele respective, cat si la DSP.Astfel, in functie de cazurile identificate, DSP raporteaza numarul acestora catre Ministerul Sanatatii, iar cazurile sunt incluse in statistica oficiala zilnica, cu precizarea perioadei in care au fost confirmate.Pe 14 aprilie, ministrul sanatatii Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Citu Andreea Moldovan , secretar de stat in minister, si-a pierdut si ea functia.Despre valul de decese venit de anul trecut doctorul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina a precizat pentru Ziare.com ca aceasta situatie poate schimba datele problemei privind pandemia."Mortalitatea este un indicator foarte important pentru aprecierea gravitatii unei infectii.Daca pana acum calculele s-au facut avand in vedere un numar mult mai mic decat decesele raportate, mortalitatea raportata era mai mica fata decat cea reala.E un parametru extrem de important numarul de decese raportat la populatie, la fel ca si cel raportat la numarul de cazuri confirmate", a spus docotrul Marius Geanta.Numarul cazurilor vechi se adauga la raportarile zilnice, in functie de cazurile identificate. 