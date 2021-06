Prahova a depasit Bucurestiul la infectari in ultimele 24 de ore. Patru judete nu au raportat nicio imbolnavire noua

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 140 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2In Bucuresti s-au inregistrat 16 imbolnaviri noi si pentru prima data dupa mult timp Capitala nu mai conduce topul. Judetul Prahova a inregistrat 20 de imbolnaviri noi in ultimele 24 de ore.Rata infectarilor este cu 3 la mia de locuitori in toate judetele. Incidenta nationala este 0,16 imbolnaviri la mia de locuitori.Pana astazi, 9 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.043.482 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 140 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.