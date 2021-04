1 din 50 de oameni a avut COVID-19 de la inceputul pandemiei

Pana in prezent, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, 149,24 de milioane de oameni din intreaga lume au fost contaminati cu SARS-CoV-2. Acest lucru inseamna ca aproximativ 1 din 50 de oameni de pe planeta a contractat coronavirusul.Numarul infectiilor la nivel global creste in medie cu 800.000 pe zi. Bilantul global al deceselor este de 3,14 milioane."Aceasta pandemie nu doar ca nu s-a incheiat, dar accelereaza", a spus Carissa Etienne, sefa Organziatiei Panamericane pentru Sanatate (PAHO).Ea a precizat ca accesul echitabil la vaccinuri si masurile de prevenire a raspandirii infectiei sunt cruciale in schimbarea situatiei.Potrivit unui studiu, un sfert dintre mexicani este posibil sa fi fost expusi la coronavirus pana la finalul anului 2020, relateaza AP, iar India se confrunta in prezent cu cea mai mare criza.In ultimele zile, aici au fost raportate constant varfuri ale contaminarilor si deceselor. Joi, India a inregistrat 379.257 de noi cazuri si 3.645 de decese asociate, acestea fiind cele mai mari cifre zilnice de pana acum.India este a doua cea mai afectata tara din lume, dupa SUA, inregistrand in total aproximativ 18,3 milioane de contaminari si peste 204.000 de decese asociate.Hashtag-ul prin care este ceruta demisia prim-ministrului Narendra Modi, #ResignModi, a fost blocat pentru scurt timp de Facebook , miercuri, astfel ca peste 12.000 de mesaje critice la adresa guvernului si a raspunsului la criza sanitara au fost ascunse.SUA au inregistrat 32,2 milioane de cazuri de Covid-19 si peste 574.300 de decese asociate. In campania de vaccinare, demarata in decembrie, au fost administrate in jur de 220 de milioane de doze.La nivel mondial, mai mult de 86,5 milioane de oameni au fost declarati vindecati.