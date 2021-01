Peste un milion de doze de vaccin contra COVID-19, administrate in Uniunea Europeana. Ce tari sunt pe primele locuri

De la inceputul campaniei de vaccinare in UE, la sfarsitul lunii decembrie, cel putin 1,1 milioane de persoane, sau circa 0,2% din populatia Uniunii, au primit o doza din vaccinul dezvoltat de alianta Pfizer-BioNTech, singurul administrat in prezent in UE.Un al doilea vaccin, cel dezvoltat de compania americana Moderna, a fost autorizat miercuri de Comisia Europeana.Prin comparatie, Statele Unite au administrat doze la peste 4,84 milioane de persoane (1,5% din populatia sa), China la mai mult de 4,5 milioane de persoane (0,3% din populatia sa, pana la 31 decembrie), Israelul la 1,49 milioane de persoane (17,2%) si Marea Britanie la peste 1,3 milioane de persoane (1,9%). Toate aceste tari si-au inceput campania de vaccinare inaintea Uniunii Europene.In Uniunea Europeana, Germania a administrat cele mai multe vaccinuri (367.331), inaintea Italiei (260.948), Poloniei (140.226), Spaniei (139.339) si Danemarcei (63.312), conform celor mai recente date disponibile.Insa ca proportie in functie de populatie, Danemarca a vaccinat cel mai mult in Uniunea Europeana: 1,1% din populatia daneza a primit o doza, cu mult inaintea Germaniei (0,44%), Italiei (0,43%) si Sloveniei (0,43%).Aceste cifre sunt insa departe de cele inregistrate de Israel (17,2%) sau Emiratele Arabe Unite (8,4%), campioni in materie, care au inceput campania de vaccinare pe 19 si, respectiv, 14 decembrie.La randul lor, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si-au inceput campania de vaccinare intre 26 si 29 decembrie, cu exceptia Olandei, care a demarat campania abia pe 6 ianuarie.Citeste si: Mass-media ultraconservatoare americane minimizeaza gravitatea evenimentelor, evocand o furie legitima