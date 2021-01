Peste un milion de persoane au fost deja vaccinate contra COVID-19 in Rusia

In fiecare zi, aproximativ 100.000 de doze de vaccin Sputnik V sunt administrate in Rusia, a declarat Alexander Gintsburg, directorul Institutului de Cercetare Gamaleia pentru Epidemiologie si Microbiologie din Moscova, pentru agentia de presa Ria Novosti.Institutul Gamaleia a dezvoltat primul vaccin anti-COVID-19 din lume care a primit o aprobare oficiala. Rusia a inceput campania de vaccinare in primele zile ale lunii decembrie.Presedintele Vladimir Putin a cerut autoritatilor din domeniul sanitar sa accelereze vaccinarile.Pana in noiembrie 2021, specialistii se asteapta ca 70% din populatia rusa, de 146 de milioane de locuitori, sa fie vaccinata.Rusia intentioneaza sa produca o jumatate de miliard de doze de vaccin in acest an, in special pentru export. Doua doze de vaccin Sputnik V sunt necesare pentru a asigura imunitatea, care, potrivit specialistilor, se instaleaza in primele 42 de zile dupa vaccinare.Numarul infectarilor zilnice cu SARS-CoV-2 a scazut recent in Rusia si a ajuns marti la 24.200 de cazuri.Peste 3,2 milioane de cetateni rusi au fost infectati cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, iar autoritatile locale au raportat 59.500 de decese asociate maladiei COVID-19.Citeste si: Alunecare de teren de proportii in Norvegia. Echipele de interventie nu se asteapta sa mai gaseasca supravietuitori