10 cazuri de COVID-19 la Opera Nationala. Toate spectacolele au fost suspendate

Potrivit managerului institutiei, toate cele 10 persoane sunt asimptomatice si se simt bine."Pe parcursul verii am avut o stagiune estivala insumand 14 concerte pe esplanada din fata Operei. Urma ca si in aceasta perioada sa dam multe concrete in fata Operei. Luna septembrie era o luna de pregatire pentru inceperea stagiunii, la 1 octombrie. Din nefericire, un caz, nespunand ca este infectat, a infectat si alti solisti", a declarat, intr-o interventie pentru Digi24, Stefan Ignat, directorul ONB.Potrivit acestuia, a fost imediat anuntata Directia de Sanatate Publica, iar toti contactii primei persoane care a fost depistata pozitiv au fost izolati."Nu avem de ce sa ne facem griji, nici spectatorii nu au de ce sa isi faca griji. Toti angajatii depistati pozitiv se simt foarte bine, sunt asimptomatici, dar regulile impun sa isi faca testele. Niciun alt angajat, incepand cu 2-3 septembrie, nu a mai avut simptome. In data de 3 septembrie, in Consiliul de Administratie, am decis ca toti angajatii sa ramana in studiu individual la domiciliu", a mai spus Stefan Ignat.