Peste 10 milioane de persoane din Marea Britanie, vaccinate cu prima doza

Ritm de vaccinare de 400.000 de doze pe zi

'Aceasta este o borna cu o semnificatie imensa in efortul nostru national impotriva acestui virus ', a subliniat Hancock pe Twitter Guvernul si-a propus ca pana la mijlocul lunii februarie sa fie vaccinate cu prima doza toate persoanele de peste 70 de ani, cele foarte vulnerabile si toate cadrele medicale din prima linie.Ritmul de vaccinare, care a ajuns la 400.000 de doze pe zi, plaseaza Regatul Unit doar in urma Israelului si a Emiratelor Arabe Unite in ce priveste numarul de doze administrate la 100 de locuitori.Potrivit cifrelor comunicate de guvern, 10.021.471 de persoane au primit prima doza de vaccin, iar 498.962 dintre ele si pe cea de-a doua.Marea Britanie a fost prima tara care a aprobat vaccinul de la Pfizer-BioNTech si pe cel al AstraZeneca, ceea ce i-a permis un start precoce al campaniei, favorizat si de incheierea de contracte in fazele timpurii ale dezvoltarii vaccinurilor, evitand astfel unele din penuriile care afecteaza programele din tarile UE.