10 mituri despre coronavirus, demontate pas cu pas

Ziare.

com

Specialistii citati de Huffington Post ne spun ce trebuie sa credem si ce nu din ceea ce se vorbeste despre COVID-19.La inceputul pandemiei, unii experti au speculat faptul ca virusul ar putea fi sezonier si ca poate ramane in stare latenta pe timpul verii. Cu toate acestea, potrivit Centrului pentru Controlul si Preventia Bolilor din Statele Unite, "nu se stie inca daca vremea si temperatura afecteaza raspandirea COVID-19". "Alte virusuri, precum cele care provoaca gripa comuna, se raspandesc mai mult in lunile reci, dar asta nu inseamna ca este imposibil sa te imbolnavesti si vara."Nu se stie inca daca virusul ofera imunitate sau pe ce durata se intinde aceasta imunitate. Tocmai de aceea este foarte important ca persoanele care au fost diagnosticate cu coronavirus la un moment dat, sa continue masurile de precautie si dupa vindecare.Imediat ce virusul a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume, au aparut o multime de sfaturi potrivit carora utilizarea mastilor ar fi inutila. Ba chiar ca n-ar trebui purtate decat de catre persoanele care sunt bolnave. Acum, insa, expertii din domeniul sanatatii spun ca acoperirea fetei ofera o reala protectie. Atat cei infectati cu coronavirus, cat si cei care nu s-au contaminat trebuie sa poarte masti atunci cand se afla in spatiile publice, pentru siguranta tuturor.Mastile pot incetini raspandirea virusului, multe studii aratand cat de eficiente sunt pentru protectia personala, insa nu te feresc in totalitate de virus. Asta inseamna ca masca nu trebuie sa fie singura masura de precautie pe care o luam. Distantarea sociala, spalarea frecventa a mainilor si evitarea atingerii fetei pot contribui la reducerea raspandirii bolii.Una dintre cele mai mari conspiratii care s-au raspandit pe internet este ce legata de faptul ca noul coronavirus a fost creat intr-un laborator. Noile cercetari au demontat acest mit: virusul este rezultatul evolutiei, nu al fabricarii sale in laborator. In ciuda zvonurilor care circula pe internet, nu exista dovezi in acest sens.In general, ca urmare a duratei scurte de viata a acestor coronavirusuri pe suprafete, exista riscul foarte scazut de raspandire prin intermediul coletelor livrate prin posta si care ajung la destinatie dupa 10 zile.Dupa cum subliniaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, persoanele in varsta si cele cu boli preexistente au un risc mai mare de a se imbolnavi. Insa oricine poate lua virusul, inclusiv copiii.A exista o teorie potrivit careia medicamentele pentru dureri pe baza de ibuprofen ar putea spori simptomele COVID-19. Nu exista dovezi medicale care sa sugereze ca ibuprofenul nu este sigur pentru tratarea simptomelor coronavirusului. De fapt, unii oameni de stiinta il testeaza chiar ca o forma de tratament. Cu toate acestea, este recomandat sa consulti un medic inainte de a lua orice forma de tratament.Simptomele comune ale coronavirusului pot fi similare cu gripa, dar se extind si dincolo de asta. Acestea includ febra sau frisoane, tuse, respiratie dificila, oboseala, dureri in tot coprul, dureri de cap, pierderea gustului sau a mirosului, dureri in gat, greata, varsaturi si diaree.O persoana care nu prezinta niciunul dintre aceste simptome poate fi inca infectata cu coronavirus si poate raspandi virusul. Unele cazuri de COVID-19 sunt asimptomatice, ceea ce inseamna ca pacientul nu prezinta simptome.Poate ai auzit ca alcoolul ucide germenii, dar asta nu se intampla si daca bei vin sau alte tipuri de alcool. Nu exista nicio dovada in acest sens. Si, dupa cum subliniaza OMS, consumul excesiv de alcool dauneaza sanatatii.