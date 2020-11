11 mesaje RO-ALERT privind incidenta cazurilor de infectare cu COVID-19 au fost emise in ultimele 24 de ore

"Ultimele 24 de ore au fost solicitante pentru pompierii din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti-Ilfov si in judetele Arad, Dolj si Bihor. Aproape 80% din interventiile gestionate de salvatori au constat in acordarea asistentei medicale (1.177 de cazuri SMURD din totalul de 1.530 de situatii de urgenta)", informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) transmis, miercuri.Totodata, echipajele de pompieri au actionat pentru localizarea si stingerea a 51 incendii inregistrate la nivel national si au gestionat cu promptitudine trei misiuni de descarcerare si 299 misiuni pentru deblocare-salvare si protectie a comunitatilor.Informatii despre modul de comportare in cazul producerii unor situatii de urgenta sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obtinute prin accesarea platformei https://fiipregatit.ro/ sau prin intermediul aplicatiei DSU, care poate fi descarcata gratuit din Google Play Store si AppStore.