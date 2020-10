11 pacienti din Prahova infectati cu COVID-19, morti in 24 de ore. Cel mai tanar dintre ei are 30 de ani

Potrivit datelor furnizate, vineri dupa-amiaza, de Prefectura Prahova, 11 oameni au murit, in 24 de ore, dupa ce au fost diagnosticati cu COVID-19, fiind vorba despre sase femei si cinci barbati, zece dintre ei avand si alte afectiuni medicale. Cea mai tanara victima era o femeie de 30 de ani. Printre decedati se numara, de asemenea, o alta femeie in varsta de 44 de ani, trei barbati de 50, 58 si 64 de ani, ceilalti pacienti decedati avand peste 70 de ani.Barbatul de 58 de ani nu se afla in evidentele medicilor cu alte afectiuni in momentul in care a fost diagnosticat cu COVID-19.Numarul total al deceselor inregistrate in Prahova de la inceputul pandemiei este de 315, iar cel mai tanar pacient decedat din cauza asociate COVID-19 a fost o femeie de 18 ani care suferea si de o afectiune renala cronica.De joi pana vineri, in judet 152 de persoane au fost nou diagnosticate cu COVID-19, numarul total al imbolnavirilor in Prahova ajungand, astfel, la 9.569. Printre cei recent diagnosticati se numara si noua copii si adolescenti.Judetul se confrunta in continuare cu lipsa paturilor de terapie intensiva pentru pacientii cu forme severe de COVID-19, vineri niciun loc nefiind liber la ATI pentru acesti bolnavi.