11 sateni din Gottlob, judetul Timis, infectati cu COVID-19 dupa ce au participat la o slujba religioasa

Alte cinci persoane care au intrat in contact cu bolnavii sunt in izolare. Bisericile de pe raza comunei sunt inchise, a declarat, vineri, primarul localitatii Gottlob, Gheorghe Nastor."Astazi avem 11 cazuri. Trendul este descendent, din fericire. Patru dintre bolnavi sunt internati la << Victor Babes >>, restul sunt in carantina la domiciliu. Suntem declarati focar din 22 iulie, exista riscul sa fim declarati in carantina, dar inca nu suntem. Situatia e stabilizata, merge pe un trend descendent", a afirmat primarul de Gottlob, Gheorghe Nastor pentru PressAlert.ro.Edilul local a mai precizat ca "exista suspiciuni ca mai multe familii s-au adunat in acelasi timp, in acelasi loc, la biserica. Am avut si un copil de trei ani care a stat acasa cu mama lui. Ieri a iesit din izolare. Tatal lui a fost internat la << Victor Babes >> si externat", a precizat Nastor. Acesta a mai spus ca a luat toate masurile pentru a proteja populatia, iar de doua pe saptamani se igienizeaza si se dezinfecteaza spatiile publice. Primarul a mai declarat ca bisericile de pe raza localitatii sunt inchise.