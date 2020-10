12 cadre medicale de la Spitalul Municipal Cluj-Napoca, confirmate cu COVID-19

"Sunt 12 angajati din randul personalului medical pozitivi, 5 medici si 7 asistente. Activitatea functioneaza in conditii relativ normale, au preluat deja de sambata primii pacienti COVID-19. S- au luat toate masurile necesare, ancheta epidemiologica este in desfasurare", a declarat, luni, prefectul Mircea Abrudean.Potrivit sursei citate, asistentele si medicii inrfectati sunt de la ATI, sectie in care ar urma sa fie aduse alte cadre medicale.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a decis, pe 12 octombrie, ca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca sa devina unitate COVID-19, a patra din judet.