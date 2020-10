12 militari de la o Unitate de tancuri din Galati, diagnosticati cu COVID-19

Primele cazuri de infectare au aparut in timpul unor exercitii desfasurate la Poligonul Smardan, anunta reprezentantilor unitatii de tancuri, citati de Mediafax. Militarii care prezentau simptome de infectare cu SARS-Cov-2 au fost izolati rapid in spatii special amenajate. Ulterior, acestia au fost transportati la spitale din Galati pentru mai multe investigatii In unitatea militara au fost luate masuri stricte pentru limitarea raspandirii COVID-19 in randul militarilor.Directia de Sanatate Publica Galati a desfasurat o ancheta epidemiologica pentru stabilirea persoanelor declarate contact direct, iar personalul medical al unitatii, monitorizeaza permanent starea de sanatate a militarilor.