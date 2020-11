Aproximativ 120.000 de doze de vaccin contra COVID-19 ar urma sa fie alocate judetului Brasov

In judetul Brasov vor functiona 27 de centre de vaccinare, dintre care 16 in municipiul resedinta, cate doua in municipiile Sacele si Fagaras si cate unul in municipiul Codlea, orasele Rasnov, Zarnesti si Victoria, precum si in comunele Prejmer, Bran si Tarlungeni.Fiecare centru de vaccinare va fi deservit de un medic si trei asistente.La nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov se va alcatui un grup tehnic de coordonare a strategiei de vaccinare, care - impreuna cu autoritatile locale - va identifica si propune locatii pentru centrele de vaccinare din localitatile enumerate, a precizat sursa citata.Conform acesteia, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, ca avand in vedere faptul ca in unitatea administrativ-teritoriala Sambata de Sus rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 este 0,00, incepand cu data de 1 decembrie, ora 0,00 inceteaza aplicabilitatea masurii de carantinare zonala.Tot printr-o decizie a CJSU, intr-o alta statiune de interes local din judetul Brasov, Vama Buzaului, s-a constatat depasirea incidentei cumulate de 3/1.000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 zile, astfel ca, din data de 1 decembrie, in unitatea administrativ-teritoriala respectiva se vor aplica pentru o perioada de 14 zile masurile prevazute in H.G. nr.967/2020, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform datelor publicate de DSP Brasov, incidenta cumulata COVID-19, la nivelul judetului era, in continuare, in scadere, pentru a patra zi consecutiva, ajungand la 6,16 cazuri la 1.000 de locuitori.De asemenea, la nivelul municipiului resedinta, in ultimele 24 de ore, acest indice a scazut sub pragul de 9 cazuri la mia de locuitori, de la 9,21 la 8,75.Citeste si: Deputatul liberal Ben Oni Ardelean, infectat cu COVID-19: "De ieri, ma aflu internat la Spitalul Victor Babes Timisoara"