127 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, in scadere fata de ultimele zile

Situatia pe judete

Situatia din diaspora

Ziare.

com

Amintim ca joi au fost raportate 198 de cazuri noi de COVID-19 in Romania; miercuri 196 de noi cazuri de imbolnavire, iar marti 170 de cazuri, asadar azi avem o scadere importanta a acestui factor.La ATI, in acest moment, sunt internati 200 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate si externate.Totodata, pana acum au murit 1.159 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures, Giurgiu, Bihor, Arges, Vaslui, Botosani, Alba, Salaj, Brasov, Mehedinti, Teleorman, Gorj, Prahova, Valcea, Calarasi, Maramures, Olt si Ilfov. In ultimele 24 de ore au fost raportate 8 decese.Pe teritoriul Romaniei, in. Altesi se afla sub monitorizare medicala. Din nou avem o crestere importanta acelor izolati in ultimele 24 de ore.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateIn ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 440 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.261 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat,De asemenea, joi au fost constatate, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Zonele rosii ale tarii raman Suceava si Capitala.Suceava - 3.455Mun. Bucuresti - 1.701Arad - 695Botosani - 697Mures - 660Brasov - 670Hunedoara - 620La polul opus, se afla judetele cu sub 100 de imbolnaviri confirmate, pe cel mai bun loc clasandu-se Braila, cu nici 20 de cazuri.Braila - 19Valcea - 28Olt - 67Satu Mare - 60Calarasi - 78Salaj - 80Prahova - 94Maramures - 90In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 3.067 au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.699 in Italia, 561 in Spania, 84 in Franta, 576 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 31 in Italia, 19 in Franta, 35 in Marea Britanie, 9 in Spania, 6 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.A.G.