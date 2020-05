13 angajati de la Ambulanta Olt au fost confirmati cu COVID-19

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DSP Olt, un angajat al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt a fost confirmat, luni, cu infectia COVID-19, astfel ca s-a luat decizia testarii unui numar de 50 de angajati care au intrat in contact cu acest caz."Din cele 50 de probe, in cursul zilei de 20 mai au fost prelucrate 30 de probe, in laboratorul din cadrul DSVSA Slatina, 12 probe au fost cu rezultat pozitiv pentru infectia COVID-19", arata DSP Olt in comunicatul citat.Familiile persoanelor confirmate vor respecta masura izolarii la domiciliu, pe o perioada de 14 zile si vor fi luate masuri de curatenie si dezinfectie curenta a tuturor spatiilor de la SAJ Olt.