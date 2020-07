13 bolnavi de coronavirus, internati la spitalul de campanie din Otopeni. Sase dintre ei sunt intubati. Printre pacientii in stare grava se afla si un arestat preventiv care a violat o minora

Cel mai tanar pacient tratat aici are 20 de ani. A depasit perioada grea si urmeaza sa fie externat, se arata intr- postare de pe pagina de facebook a Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central " Dr. Carol Davila".Pacientul din sectia de Terapie Intensiva a spitalului de campanie care este in starea cea mai grava are 30 de ani. Medicii spun ca are sanse de supravietuire mici.Medicii care se lupta pentru viata pacientilor de aici sunt experimentati. Unul dintre ei este maiorul Vladimir Zahiu, intors recent dintr-o misiune din Mali, Africa.In prezent in sectia ATI a spitalului de campanie de la Otopeni sunt internati atat militari si cat civili.