Pana la 15.000 de soldati germani vor fi detasati pentru a acorda sprijin autoritatilor locale, pe fondul cresterii alarmante a numarului infectarilor cu COVID-19

Germania a reusit sa faca fata pandemiei mai bine decat multi dintre vecinii sai si sa mentina bilantul deceselor scazut, dar numarul cazurilor noi a sarit la peste 4.000 in ultima saptamana, cresteri importante inregistrandu-se in orase mari precum Berlin si Frankfurt.Guvernul a avertizat ca situatia scapa de sub control in contextul in care personalul local insarcinat cu trasarea contactilor persoanelor infectate prin telefon incep sa nu mai faca fata din cauza numarului tot mai mare de cazuri.In jur de 1.300 de soldati sprijina deja administratiile civile, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii. Bundeswehrul s-a declarat gata sa detaseze pana la 15.000 de soldati daca este nevoie de ei, a adaugat el.Ministerul Apararii a primit 1.000 de cereri de sprijin de la autoritatile locale.