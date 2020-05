155 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Peste 10.000 de persoane au fost declarate vindecate

Situatia din diaspora

Aceasta este a treia zi la rand in care autoritatile anunta sub 170 de cazuri noi de COVID-19.Dintre persoanele confirmate pozitiv,La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internatiIn tara, 11.808 persoane se afla in carantina institutionalizata, in timp ce alte 24.415 persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateIn ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 463 de apeluri la 112 si 1.869 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Pana acum, 2.923 de cetateni romani care traiesc peste hotare au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.698 in Italia, 561 in Spania, 30 in Franta, 487 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.Totodata, 103 romani din diaspora au murit din cauza bolii: 31 in Italia, 19 in Franta, 34 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.Zonele rosii ale tarii raman Suceava (peste 3.400 de cazuri) si Capitala (peste 1.600 de cazuri), urmate de Arad, Botosani, Mures, Brasov si Hunedoara - cu peste 600 de cazuri fiecare.Suceava - 3.478Mun. Bucuresti - 1.659Arad - 696Botosani - 676Mures - 657Brasov - 630Hunedoara - 617La polul opus, se afla judetele cu sub 100 de imbolnaviri confirmate, pe cel mai bun loc clasandu-se Braila, cu nici 20 de cazuri.Braila - 19Valcea - 27Olt - 53Satu Mare - 58Harghita - 68Calarasi - 75Salaj - 77Prahova - 82Maramures - 84Gorj - 95Mehedinti - 96Grupul de Comunicare Strategica a anuntat azi si ca 1.126 de oameni au murit in Romania din cauza COVID-19. Precizam insa ca decesul unui medic de la Spitalul Universitar , anuntat de conducerea unitatii sanitare, nu a fost inca raportat, astfel ca bilantul negru ajunge la 1.127.