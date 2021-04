16 copii bolnavi de COVID, tratati in Romania la Terapie Intensiva. 167 de adolescenti care au contactat virusul, internati in spitale

Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. De asemenea, ministrul a remarcat ca vedem acum persoane sanatoase care nu numai ca ajung sa fie internate in spital, ci dezvolta forme grave ale bolii.Voiculescu a precizat ca Romania inregistreaza duminica doua "recorduri" nedorite si anume numarul pacientilor cu COVID-19 internati in spital si numarul pacientilor cu infectia cu SARS-CoV-2 aflati in sectiile de terapie intensiva.Voiculescu anunta de asemenea ca sunt in spitalele COVID 167 de copii internati din care 16 in ATI, doi dintre acestia fiind intubati.Potrivit ministrului, cifrele de 13 714 pacienti cu COVID-19 internati si 1456 pacienti infectati cu noul coronavirus aflati in sectiile la ATI reprezinta recorduri pentru Romania."Vedem ca solutiile peste tot in lume sunt mai mult sau mai putin asemanatoare si peste tot solutiile nu sunt individuale, sunt colective. De multe ori, salvarea este colectiva se gaseste doar daca punem cu totii umarul. (...) Prioritatea zero este salvarea de vieti si limitarea la un minimum a deceselor evitabile. O alta prioritate este limitarea problemelor socio-economice care deriva din aceasta situatie. Este un moment important de solidaritate pentru noi toti. (...) Acest val trei nu ar trebui sa-l judecam doar prin prisma cifrelor, acest val trei vine peste valurile anterioare care au lasat in urma lor un numar de pacienti in sectiile de terapie intensiva, acest val vine cu un numar de pacienti care intra in sectii deja ocupate", a declarat Voiculescu.Ministrul afirma ca sunt familii intreg care ajung la spital, se observa scaderea varstei pacientilor cu forme grave dar si la pacienti fara comorbiditati particulare."Vedem acum persoane sanatoase care nu numai ca ajung sa fie internate in spital, ci dezvolta forme grave ale bolii. (...) Din totalul pacientilor cu forme critice mai mult de o treime sunt pacienti intubati, spre deosebire de inceputul pandemiei cand proportia formelor severe si critice era semnificativ mai redusa", a mai afirmat ministrul.