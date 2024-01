16 membri ai aceleiasi familii, infectati cu coronavirus

16 membri ai aceleiasi familii din regiunea Blida, in apropiere de Alger, au fost infectati cu coronavirus in urma contactelor cu cetateni algerieni care locuiesc in Franta, a anuntat ministrul algerian al Sanatatii.

"Numarul total al persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 17, intre care 16 membri ai aceeasi familii", a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, directorul general pentru preventie al Ministerului Sanatatii, Djamel Fourar, citat de mass-media algeriene.

Ancheta epidemiologica a permis depistarea sursei contaminarii la un algerian de 83 de ani si la fiica acestuia, care locuiesc in Franta si care nu se numara printre aceste 16 cazuri. Barbatul si fiica sa si-au vizitat familia in perioada 14-21 februarie la Blida, la 50 km sud de Alger, potrivit ministrului Sanatatii.

Ambii au fost confirmati pozitiv pentru coronavirus dupa revenirea in Franta, pe 21 februarie.

"Cele doua persoane au venit sa participe la o sarbatoare in Beni Merred, la circa zece kilometri de Blida", a declarat pentru AFP un localnic.

In Algeria, primii doi membri ai familiei purtatoare de virus - o femeie de 53 de ani si fiica ei de 24 de ani la care au ramas aceste doua persoane - au fost depistati cu coronavirus pe 1 martie si plasati in carantina.

A doua zi, doua noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate la rude, apoi trei ziua urmatoare si, in cele din urma, noua cazuri intr-o singura zi, miercuri.

Cel de-al 17-lea caz - anuntat pe 25 februarie de ministrul Sanatatii - este cel al unei femei din Italia, ajunse in Algeria pe 17 februarie, care a fost tinuta in "izolare" si repatriata cateva zile mai tarziu.

Algeria este tara din Africa cea mai afectata de epidemie.

