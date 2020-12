ANP: 164 de detinuti cu COVID-19 sunt tratati in penitenciarele spital din Bucuresti si Constanta

"Pentru un numar de 164 de persoane private de libertate confirmate pozitiv SARS-CoV-2 se asigura tratament specific in Penitenciarele-Spital Bucuresti-Jilava si Constanta-Poarta Alba, sub indrumarea structurilor de resort din sistemul public de sanatate. Raportat la particularitati si indicatii terapeutice, situatia statistica poate suferi modificari. Persoanele pentru care se emite decizia externarii beneficiaza, in continuare, de monitorizare medicala in unitatile penitenciare prestabilite. In acest registru, subliniem ca 10 unitati subordonate nu au inregistrat niciun caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor custodiate", precizeaza ANP.Referitor la personalul angajat, ANP mentioneaza ca 139 de politisti de penitenciare sunt, in prezent, confirmati pozitiv SARS-CoV-2 si respecta recomandarile Directiilor de Sanatate Publica competente. Administratiile locurilor de detinere au implementat, de asemenea, masuri specifice de interventie , nefiind raportate disfunctionalitati in derularea misiunilor si activitatilor curente.ANP aminteste ca, la nivelul tuturor unitatilor subordonate, se mentine aplicarea masurilor cu caracter preventiv stabilite pentru sistemul penitenciar si a celor de interventie, dupa caz. Demersurile sunt adaptate evolutiei situatiei epidemiologice pe plan local/national si promoveaza conduita recomandata de factorii decidenti.Citeste si: Pacientii vindecati de COVID-19 raman cu sechele ce pot persista pana la doua luni. Care sunt recomandarile