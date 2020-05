165 de cazuri noi de coronavirus: Am trecut de 18.500 de imbolnaviri

Situatia pe judete

In ultimele 24 de ore au fost confirmate 165 de noi cazuri de imbolnavire.Dintre persoanele confirmate pozitiv,La Terapie Intensiva, in prezent, sunt internatiIn tara, 4.935 de persoane se afla in carantina institutionalizata, in timp ce alte 82.655 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 397.563 de teste.In ultimele 24 de ore, s-au efectuat 402 apeluri la 112 si 1.093 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Situatia pe judete se mentine constanta, zonele rosii ale tarii fiind tot Suceava si Capitala.In schimb, un judet a trecut de 800 de cazuri confirmate, iar alte doua judete au trecut de 700 de imbolnaviri.Suceava - 3.465Mun. Bucuresti - 1.862Neamt - 873Botosani - 733Brasov - 707Arad - 696Mures - 670Hunedoara - 628La polul opus, inca avem judete cu sub 100 de cazuri de COVID-19 confirmate, insa numarul acestora e mai mic, fata de raportarile trecute:Braila - 27Valcea - 28Satu Mare - 61Olt - 78Salaj si Calarasi - 87Maramures - 97Amintim ca, pana acum, 1.219 romani au fost rapusi de coronavirus.