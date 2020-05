17 decese cauzate de COVID-19 au fost anuntate azi, in Romania. Am ajuns la 1.053 de morti

Iata detaliile oferite de GCS despre decesele raportate joi, 14 mai:

Au fost anuntate zece decese la pranz si alte sapte seara.Pana acum, in Romania, 16.247 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 9.053 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 225 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.La nivel global a fost depasit pragul de 4,4 milioane de imbolnaviri, iar cifra mortilor se apropie de 300.000.- o femeie, de 72 ani, din judetul Neamt, care a primit confirmarea bolii pe 22 aprilie si a murit pe 13 mai. Ea suferea de insuficienta respiratorie acuta, hipertensiune arteriala, hepatita cronica, cardiopatie ischemica, obezitate.- o femeie de 56 ani din Bucuresti, care a primit rezultatul pozitiv pe 12 mai si a murit a doua zi. Ea suferea de cardiopatie ischemica cronica, hipertensiune arteriala, bronsita cronica, insuficienta renala cronica, etilism cronic.- un barbat, de 80 ani, din judetul Bacau, in cazul caruia prezenta virusului a fost confirmata pe 29 aprilie si a murit pe 13 mai. El suferea de diabet zaharat tip I, insuficienta hepato-renala si dementa mixta.- un barbat, de 87 ani, din judetul Vaslui, caruia i s-a confirmat prezenta bolii pe 5 mai si a murit pe 13 mai. Acesta suferea de tulburare afectiva organica de aspect bipolar, dementa senile, insuficienta venoasa cronica, reumatism cronic degenerativ. Facea parte din focarul din caminul de persoane varstnice Tutova.- un barbat, de 84 ani, din judetul Vaslui, in cazul caruia s-a confirmat boala pe 5 mai si a murit pe 14 mai. El suferea de hipertensiune arteriala stadiul II, diabet zaharat stadiul II, dementa mixta, tulburare deliranta-organica, meningioma la nivelul coasei creierului. Si acesta facea parte din focarul din caminul de persoane varstnice Tutova.- un barbat, de 39 ani, din judetul Salaj, in cazul caruia rezultatele pozitive au venit pe 4 mai si care a murit pe 14 mai. El a intrat in contact cu un caz confirmat, insa nu exista date despre eventuale comorbiditati.- o femeie de 77 ani, din judetul Gorj, care a primit rezultatul pozitiv pe 6 mai si a murit pe 13 mai. Ea suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca, fibrilatie atriala.- un barbat de 63 ani, din judetul Gorj, in cazul caruia boala a fost confirmata pe 13 mai, desi murise pe 11 mai. El suferea de diabet zaharat tip I, hipertensiune arteriala, infarct miocardic, boala renala cronica.- un barbat de 70 ani, din judetul Suceava, caruia i s-a confirmat diagnosticul pe 4 aprilie si care a murit pe 13 mai. El avea tumori maligne, bronho-pneumonie si casexie.- un barbat, de 59 ani, din judetul Brasov. Acestuia i s-a confirmat rezultatul pe 9 aprilie, fiind testat iar pe 9 mai si pe 13 mai, rezultatele fiind iarasi pozitive. A murit pe 13 mai. Comorbiditati: tumora maligna colon cu metastaze in ficat, anus iliac stang, anemie posthemoragica, infectie clostridium difficile.- un barbat, de 57 ani, din municipiul Bucuresti. A primit confirmarea rezultatului pe 15 aprilie si a murit pe 13 mai. Suferea de HTA, cardiopatie ischemica, tahicardie paroxistica supraventriculara, diabet zaharat tip 2, obezitate.- un barbat, de 90 ani, din judetul Galati. A fost confirmat pozitiv pe 8 mai si a decedat pe 14 mai. Suferea de insuficienta cardiaca cronica, boala aortica degenerativa, fibrilatie atriala cronica, dementa mixta.- un barbat, de 84 ani, din judetul Suceava. A primit confirmare pe 2 mai si a murit in 14 mai. Suferea de BPOC; HTA, dementa mixta cu tulburari de comportament.- o femeie, de 78 ani, din judetul Bacau. A primit confirmare pe 5 mai si a murit pe 14 mai. Suferea de insuficienta cardiaca congestiva, fibrilatie atriala.- o femeie, de 66 ani, din judetul Bacau. A fost confirmata pozitiv pe 7 mai si a murit pe 14 mai. Suferea de tumora renala.- o femeie, de 49 ani, din judetul Bacau. A primit rezultat pozitiv pe 26 aprilie si a murit pe 14 mai.- un barbat, de 49 ani, din judetul Mures. A primit confirmarea testului pe 13 mai si a murit pe 14 mai. Suferea de boala cardiovasculara, HTA, DZ tip 2, BPOC.A.G.