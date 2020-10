Peste 2.000 de decese provocate de COVID-19 in Israel

Israelul, tara cu aproximativ noua milioane de locuitori, a inregistrat 2.016 de decese de la inceputul pandemiei, a indicat ministerul.Bilantul marcheaza un salt urias fata de primele zile ale pandemiei, cand autoritatile s-au grabit sa implementeze restrictii.Totusi, dupa ce au fost ridicate restrictiile si s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri, in tara au fost luate din nou masuri, in vigoare din 18 septembrie.Eforturile par sa aiba efect si numarul de noi cazuri inregistrate zilnic a scazut recent. In total, au fost raportate cel putin 293.530 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei.