20% dintre rezidentii din Stockholm ar fi dezvoltat deja anticorpi impotriva noului coronavirus

Ziare.

com

Contactat pentru a comenta rezultatele unui studiu realizat de Agentia suedeza pentru sanatate publica, epidemiologul de stat Anders Tegnell a declarat ca, dupa parerea lui, pana in data de miercuri, "putin peste 20%" dintre locuitorii din Stockholm au contractat probabil COVID-19.Studiul, aflat in desfasurare, a aratat ca 7,3% dintr-un esantion de persoane selectate la intamplare in capitala suedeza - regiunea cel mai grav afectata din aceasta tara - au dezvoltat anticorpi atunci cand au fost testate in ultima saptamana din aprilie."Cifrele reflecta situatia epidemiei de la inceputul lunii aprilie, pentru ca este nevoie de cateva saptamani pentru ca sistemul imunitar sa dezvolte anticorpi", a explicat intr-un comunicat aceeasi agentie suedeza, care a analizat peste 1.100 de teste.In alte parti ale tarii, numarul persoanelor care au dezvoltat anticorpi a fost mult mai scazut, fiind de doar 4,2% in sudul extrem si de 3,7% in regiunea din jurul orasului Goteborg, din sud-vestul Suediei.Rezultatele au aratat ca propagarea noului coronavirus a fost mai consistenta in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani decat la persoanele de peste 65 de ani, procentul celor care au dezvoltat anticorpi fiind in aceste categorii de populatie de 6,7% respectiv 2,7%.Anders Tegnell a explicat ca aceste cifre reprezinta "un semnal ce arata ca acest grup (al varstnicilor de peste 65 de ani) se izoleaza si se protejeaza mai degraba bine".In randul tinerilor sub 19 ani, aproximativ 4,7% au dezvoltat anticorpi, iar Anders Tegnell considera ca acest procent arata "ceea ce noi am spus dintotdeauna, ca nu in aceasta grupa de varsta vom vedea o propagare importanta a virusului".Alegand sa se situeze la polul opus fata de masurile de izolare adeseori stricte adoptate in restul Europei, Suedia, care nu a decretat niciodata starea de urgenta, si-a mentinut deschise scolile, cafenelele, barurile si restaurantele, cerand in schimb fiecarui cetatean sa respecte recomandarile de distantare sociala si "sa isi asume responsabilitatile" ce ii revin.Aceasta abordare a generat un val de critici, atat in tara cat si in strainatate, in contextul in care numarul local al deceselor le-a depasit cu mult pe cele raportate in tarile nordice vecine, care au impus in bloc o serie de masuri restrictive.Desi legatura dintre dezvoltarea de anticorpi si o anumita imunitate in fata noului coronavirus nu a fost inca stabilita, dezvoltarea de anticorpi ar trebui sa contribuie, in teorie, la reducerea propagarii virusului.Miercuri, Suedia a raportat un numar total de 31.523 de cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2 si 3.831 de decese.