Managerul Institutului "Victor Babes", despre pandemia de coronavirus: "Atingerea pragului de 2.000 de cazuri pe zi ar bloca activitatea"

Emilian Imbri sustine ca ne indreptam catre 2.000 de cazuri noi pe zi, ceea ce ar fi prea mult pentru sistemul de sanatate din tara noastra, in special pentru sectiile de terapie intensiva."Cum sa nu te ingrijorezi cand constati ca noi topaim de pe un platou pe altul, dar sarim tot mai sus, ne aruncam pe un platou de 1.500 de cazuri, in curand pe unul de 2.000 daca lucrurile merg in acest ritm. Lucrurile se blocheaza cand sari pe platoul de 2.000 de cazuri. Ai o capacitate si e stabilita, mai ales in ATI. In rest, mai putem construi 5 spitale , mai echipam, mai punem sa supravegheze bolnavii ba chirurgi, ba ginecologi, ne-om descurca un pic ca numar de paturi si de oameni care sa sprijine sistemul", a declarat managerul Institutului "Victor Babes" la Digi24 Emilian Imbri a mai explicat ca aceasta crestere nu este inregistrata doar de Romania, ci si de alte tari.