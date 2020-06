21 de angajate de la o croitorie din Urziceni au COVID-19

Ziare.

Douazeci si una de angajate ale unei croitorii din Urziceni, judetul Ialomita, au fost confirmate cu infectie cu noul coronavirus.Potrivit autoritatilor din judetul Ialomita, 21 de angajate ale unei croitorii din Urziceni au fost confirmate cu coronavirus.Croitoria este un punct de lucru al unei firme din Bucuresti si are in total 47 de angajati.Primul caz confirmat a aparut saptamana trecuta la o femeie care a fost internata la Spitalul Municipal Urziceni.Doua zile mai tarziu, o alta femeie a primit confirmarea la aceeasi unitate medicala.Ulterior, o a treia femeie din Urziceni, de data aceasta internata la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, a primit diagnosticul de COVID-19.Directia de Sanatate Publica Ialomita a facut ancheta epidemiologica, dar cele trei femei nu au recunoscut in prima faza ca au lucrat in ultima perioada in acelasi loc.Ulterior, autoritatile au facut legatura si si-au dat seama ca toate aceste cazuri provin din acelasi loc, respectiv croitoria din Urziceni.Toti salariatii de acolo au fost apoi testati si in urma analizelor de laborator au mai aparut inca 18 confirmari.Autoritatile din Ialomita au declansat o ancheta epidemiologica in care vorsa afle cum s-au imbolnavit cele 21 de persoane.Familiile angajatelor sectiei de confectii din municipiul Urziceni au intrat pentru doua saptamani in izolare la domiciliu.Citeste si Noua politisti de la Furturi Auto din Bucuresti au COVID-19